LIVE Sinner-Djokovic 0-1, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il serbo tiene il primo game di battuta (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Prima vincente al centro di Djokovic. 40-30 Sinner trova un diritto incrociato strettissimo, poi chiude con uno smash da fondo tutt’altro che semplice. 40-15 Lungo il back di rovescio di Sinner. 30-15 primo scambio duro, lo vince il serbo. Sinner mette in corridoio il diritto incrociato. Anche Alcaraz in tribuna a guardare la partita. 15-15 Sinner colpisce il nastro, Djokovic costretto a venire a rete, ma sbaglia la volée di rovescio. 15-0 Lungo di poco il rovescio di Sinner. 10.40 Inizia la finale con Djokovic in battuta. 10.39 Djokovic, come ieri con Fritz, ha una fasciatura al ginocchio destro. 10-38 Sia Sinner (contro Etcheverry) sia Djokovic (contro Mensik) hanno perso un solo set sinora a Shanghai. 10.36 Inizia la fase di riscaldamento. 10.35 Sinner vince il sorteggio e decide di rispondere. 10. Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 0-1, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il serbo tiene il primo game di battuta Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Prima vincente al centro di. 40-30trova un diritto incrociato strettissimo, poi chiude con uno smash da fondo tutt’altro che semplice. 40-15 Lungo il back di rovescio di. 30-15scambio duro, lo vince ilmette in corridoio il diritto incrociato. Anche Alcaraz in tribuna a guardare la partita. 15-15colpisce il nastro,costretto a venire a rete, ma sbaglia la volée di rovescio. 15-0 Lungo di poco il rovescio di. 10.40 Inizia la finale conin. 10.39, come ieri con Fritz, ha una fasciatura al ginocchio destro. 10-38 Sia(contro Etcheverry) sia(contro Mensik) hanno perso un solo set sinora a. 10.36 Inizia la fase di riscaldamento. 10.35vince il sorteggio e decide di rispondere. 10.

