Lavori Aqp nel Barese: stop all'erogazione idrica in due Comuni (Di domenica 13 ottobre 2024) Tecnici di Acquedotto Pugliese al lavoro nel Barese. Nel corso della prossima settimana, saranno in particolare due i Comuni della provincia interessati da interventi, per i quali, ha reso noto Aqp, si renderĂ necessaria una temporanea interruzione dell'erogazione idrica.In particolare, a Baritoday.it - Lavori Aqp nel Barese: stop all'erogazione idrica in due Comuni Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tecnici di Acquedotto Pugliese al lavoro nel. Nel corso della prossima settimana, saranno in particolare due idella provincia interessati da interventi, per i quali, ha reso noto Aqp, si renderĂ necessaria una temporanea interruzione dell'.In particolare, a

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Bus a metano acquistati dalla Regione : 7 nuovi mezzi consegnati a quattro Comuni del Barese - La Regione Puglia ha acquistato 148 autobus suburbani a metano (90 Otokar medio-lunghi e 58 Iveco lunghi). I nuovi mezzi, acquistati con 45,8 milioni di euro a valere sulle risorse del Piano Complementare al Pnrr, sono stati assegnati assegnati a 27 Comuni, e concessi in usufrutto alle imprese... (Baritoday.it)

'Domenica in bici' - il 6 ottobre appuntamento in cinque Comuni del Barese - Bitonto, Casamassima, Cellamare, Modugno e Ruvo di Puglia sono i Comuni che domenica 6 ottobre ospiteranno le nuove tappe di “Domenica in Bici”, iniziativa promossa dalla Città Metropolitana di Bari finalizzata alla scoperta di percorsi cicloturistici e alla valorizzazione delle bellezze... (Baritoday.it)