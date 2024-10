La puntata di Ballando con le Stelle termina con un colpo di scena! Eliminati e la classifica (Di domenica 13 ottobre 2024) classifica ed Eliminati della terza puntata di Ballando con le Stelle L'articolo La puntata di Ballando con le Stelle termina con un colpo di scena! Eliminati e la classifica proviene da Novella 2000. Novella2000.it - La puntata di Ballando con le Stelle termina con un colpo di scena! Eliminati e la classifica Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di domenica 13 ottobre 2024)eddella terzadicon leL'articolo Ladicon lecon undie laproviene da Novella 2000.

Ballando con le Stelle 2024 - chi sono gli eliminati della terza puntata del 12 ottobre? La classifica delle coppie - Una puntata ricca di colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. Sale solo Barbareschi al secondo posto. Diviso a metà, quindi non cambia un nel niente. Prima, ovviamente clip sui due coniugi. Condivide gli ultimi 5 posti e i primi 2 posti. Alan Friedman e Sonia Bruganelli a rischio eliminazione. (Superguidatv.it)

Ballando con le stelle 2024 - Alan Friedman e Sonia Bruganelli allo spareggio : la classifica della terza puntata - Nessun eliminato nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2024, andata in onda sabato 12 ottobre su Rai1. Al primo posto della classifica Bianca Guaccero e Pasquale La Rocca. Due concorrenti allo spareggio: Alan Friedman e Sonia Bruganelli. Il verdetto la prossima settimana.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ballando con le Stelle 2024 - terza puntata : en plein per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice - Pasquale si indispettisce, con Nina che lo difende: “Forse sono io ad aver spinto troppo“. Per questo, invita Bianca e Giovanni a giocare su questa cosa, in vista della vittoria finale. L’ottava performance è la salsa techno di Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. I voti dei giurati Zazzaroni Canino Smith Lucarelli Mariotto Tesoretto Matano Tesoretto ... (Davidemaggio.it)