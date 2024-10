Lanazione.it - La moglie si perde nel bosco mentre cerca funghi, il marito chiama i pompieri. Salvata

(Di domenica 13 ottobre 2024) Macchia Antonini (Pistoia), 13 ottobre 2024 – Lasinel, luii vigili del fuoco che la ritrovano. Disavventura a lieto fine per una coppia ditori diin località Macchia Antonini, in provincia di Pistoia. I due non si sono ritrovati alla macchina come concordato e così è scattato l’allarme. I Vigili del Fuoco di Pistoia si sono recati sul posto allertando anche gli uomini del soccorso alpino. Verso le 15 la persona è stata rintracciata e recuperata dalle squadre a terra e riportata sulla strada pubblica. Fortunatamente la persona è stata ritrovata in buone condizioni di salute ed ha fatto ritorno alla propria abitazione.