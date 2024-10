Kanye West denunciato dall’assistente: “Cosa mi ha fatto! Era con Diddy” (Di domenica 13 ottobre 2024) Kanye West lo scorso giugno è stato denunciato dall’ex assistente Lauren Pisciotta che lo ha accusato di molestie s3ssuali, violazione del contratto e licenziamento illegittimo. Una denuncia che all’epoca il rapper ha commentato rispedendo al mittente ogni accusa. “Questo è un ricatto e una estorsione” e sostenendo che la donna gli avesse chiesto ben 50 milioni di dollari di risarcimento. A distanza di cinque mesi, però, la situazione per il rapper potrebbe essersi aggravata. Nonostante la contro-denuncia da parte di Kanye West, Lauren Pisciotta è andata avanti e tramite il suo legale ha aggiunto alla querela altre accuse sostenendo di essere stata stupr4ta e drog4ta a sua insaputa durante una sessione in studio insieme a Diddy. Ovviamente non è ben chiaro il ruolo che ha avuto Diddy in questa storia, ma pare che abbia assecondato il collega negli intenti e lo abbia tutelato. Biccy.it - Kanye West denunciato dall’assistente: “Cosa mi ha fatto! Era con Diddy” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di domenica 13 ottobre 2024)lo scorso giugno è statodall’ex assistente Lauren Pisciotta che lo ha accusato di molestie s3ssuali, violazione del contratto e licenziamento illegittimo. Una denuncia che all’epoca il rapper ha commentato rispedendo al mittente ogni accusa. “Questo è un ricatto e una estorsione” e sostenendo che la donna gli avesse chiesto ben 50 milioni di dollari di risarcimento. A distanza di cinque mesi, però, la situazione per il rapper potrebbe essersi aggravata. Nonostante la contro-denuncia da parte di, Lauren Pisciotta è andata avanti e tramite il suo legale ha aggiunto alla querela altre accuse sostenendo di essere stata stupr4ta e drog4ta a sua insaputa durante una sessione in studio insieme a. Ovviamente non è ben chiaro il ruolo che ha avutoin questa storia, ma pare che abbia assecondato il collega negli intenti e lo abbia tutelato.

