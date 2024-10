Sport.quotidiano.net - Italia, Spalletti: “Molti israeliani contro la guerra, convinciamone altri. Giochiamo con questa speranza”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Coverciano, 13 ottobre 2024 – "Prevedere cosa farà Israele è difficile: alternano due sistemi di gioco, qualche volta dall'inizio, altre a partita in corso. Bisogna essere pronti, hanno molte qualità. Hanno tecnica in mezzo al campo, hanno palleggiatori e il rischio di subire delle ripartenze è molto alto". Il ct dell’Lucianotiene alta l’attenzione degli azzurri in vista della sfida di Nations League in programma lunedì sera alle 20.45 a Udine (diretta tv su Rai 1, in streaming su RaiPlay). La nazionale va a caccia di quella vittoria che le è sfuggita giovedì a Roma con il Belgio, quando in vantaggio di due reti si è vista raggiungere sul 2-2, complice anche l’espulsione di Pellegrini. "Un aspetto in cui possiamo migliorare – sottolinea il tecnico – è capire che a volte gli episodi possono buttare all'aria la qualità di gioco.