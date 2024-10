Israele garantisce a Usa passi per evitare danni a Unifil (Di domenica 13 ottobre 2024) Il ministro israeliano della Difesa Yoav Gallant ha detto al suo omologo statunitense Lloyd Austin che Israele continuerà ad adottare misure per evitare danni alle forze di peacekeeping delle Nazioni Unite dispiegate nel Libano meridionale. Lo ha affermato oggi il ministero israeliano della Difesa. "Il ministro Gallant ha sottolineato che le Idf (esercito israeliano) continueranno ad adottare misure per evitare danni alle truppe Unifil e alle posizioni di peacekeeping" nel Libano meridionale, ha affermato il ministero in una dichiarazione in seguito ai colloqui notturni tra i due. Quotidiano.net - Israele garantisce a Usa passi per evitare danni a Unifil Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Il ministro israeliano della Difesa Yoav Gallant ha detto al suo omologo statunitense Lloyd Austin checontinuerà ad adottare misure peralle forze di peacekeeping delle Nazioni Unite dispiegate nel Libano meridionale. Lo ha affermato oggi il ministero israeliano della Difesa. "Il ministro Gallant ha sottolineato che le Idf (esercito israeliano) continueranno ad adottare misure peralle truppee alle posizioni di peacekeeping" nel Libano meridionale, ha affermato il ministero in una dichiarazione in seguito ai colloqui notturni tra i due.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

M. O. - Minniti : “Israele deve evitare di commettere errori - altrimenti rischia isolamento internazionale” - Per Minniti è legittimo che Israele si sia difeso dagli attacchi di Hezbollah, ma la risposta militare non basta, serve anche un sistema di alleanze col resto del mondo: oggi "la sicurezza è un insieme di capacità militari e di forza diplomatica" L'articolo M. O. . nniti: “Israele deve evitare di commettere. (Ildifforme.it)

Nel nord della Striscia di Gaza ci sono 400mila persone intrappolate. L’Unrwa lancia l’allarme e chiede a Israele di evitare un massacro - Con quasi nessuna fornitura di base disponibile, la fame si sta diffondendo e aggravando di nuovo”, ha poi scritto Lazzarini in un post su X. . Nel nord della Striscia di Gaza ci sono 400mila persone intrappolate. “Questa recente operazione militare minaccia anche l’attuazione della seconda fase della campagna di vaccinazione contro la poliomielite per i bambini. (Lanotiziagiornale.it)

Così Cina e Russia cercano di evitare una grande guerra tra Iran e Israele - Cina e Russia si muovono attraverso il dialogo diplomatico e la cooperazione economica piuttosto che con l'intervento militare diretta. The post Così Cina e Russia cercano di evitare una grande guerra tra Iran e Israele appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)