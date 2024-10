Inter, accordo vicinissimo con un Big: tifosi nerazzurri in delirio (Di domenica 13 ottobre 2024) accordo in dirittura d’arrivo per l’Inter. La firma è sempre più vicina per la gioia dei tifosi nerazzurri Una settimana trascorsa a ranghi ridotti ad Appiano Gentile per l’Inter, privata come altri club di Serie A dei calciatori impegnati con le Nazionali tra Nations League e qualificazioni mondiali. Simone Inzaghi, in arrivo una bella notizia per l’allenatore nerazzurro (Foto LaPresse) – Interlive.itInzaghi potrà contare di nuovo su tutto il gruppo al completo tra mercoledì e giovedì, a tre giorni dalla prossima partita di campionato nella quale i nerazzurri, secondi in classifica a due punti del Napoli, saranno ospiti della Roma all’Olimpico. Quello con i giallorossi sarà il primo di un trittico di match che condurrà i nerazzurri allo scontro diretto con la Juve di domenica 27 ottobre. Serieanews.com - Inter, accordo vicinissimo con un Big: tifosi nerazzurri in delirio Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di domenica 13 ottobre 2024)in dirittura d’arrivo per l’. La firma è sempre più vicina per la gioia deiUna settimana trascorsa a ranghi ridotti ad Appiano Gentile per l’, privata come altri club di Serie A dei calciatori impegnati con le Nazionali tra Nations League e qualificazioni mondiali. Simone Inzaghi, in arrivo una bella notizia per l’allenatore nerazzurro (Foto LaPresse) –live.itInzaghi potrà contare di nuovo su tutto il gruppo al completo tra mercoledì e giovedì, a tre giorni dalla prossima partita di campionato nella quale i, secondi in classifica a due punti del Napoli, saranno ospiti della Roma all’Olimpico. Quello con i giallorossi sarà il primo di un trittico di match che condurrà iallo scontro diretto con la Juve di domenica 27 ottobre.

