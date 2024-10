In mille in corteo per la Palestina: "Stop ai crimini di Israele" | FOTO (Di domenica 13 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYNuova manifestazione per la Palestina in città. Un migliaio di persone e attivisti appartenenti ai movimenti pro-Pal – una quarantina, unite sotto il coordinamento ‘Bologna per la Palestina’ si sono radunati in piazza VIII Agosto in un Bolognatoday.it - In mille in corteo per la Palestina: "Stop ai crimini di Israele" | FOTO Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYNuova manifestazione per lain città. Un migliaio di persone e attivisti appartenenti ai movimenti pro-Pal – una quarantina, unite sotto il coordinamento ‘Bologna per la’ si sono radunati in piazza VIII Agosto in un

