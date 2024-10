Il presidente dell'Automobile Club del Vco vicepresidente della commissione regionale (Di domenica 13 ottobre 2024) Peppe Zagami, presidente dell'Automobile Club del Verbano Cusio Ossola, è stato nominato vicepresidente del comitato regionale Aci del Piemonte."Questo prestigioso incarico - spiega l'Ac Vco - premia il suo impegno nel promuovere la sicurezza stradale e la valorizzazione del territorio Novaratoday.it - Il presidente dell'Automobile Club del Vco vicepresidente della commissione regionale Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Peppe Zagami,del Verbano Cusio Ossola, è stato nominato vicedel comitatoAci del Piemonte."Questo prestigioso incarico - spiega l'Ac Vco - premia il suo impegno nel promuovere la sicurezza stradale e la valorizzazione del territorio

