Football americano Italia dominante contro la Svizzera nel primo match di qualificazione agli Europei 2025

(Di domenica 13 ottobre 2024) Buona la prima per la Nazionalena di. La compagine tricolore guidata dal coach Brian Michitti ha prevalso in maniera chiara e indiscutibilela45-0, nella prima partita di. A Thun, sotto una pioggia incessante, la differenza tra le due squadre è stata palpabile e gli azzurri hanno dato dimostrazione della loro superiorità . Fin dalle prime battute si è compreso come la bilancia pendesse decisamente dalla parte tricolore. Aldrive offensivo, i nostri portacolori sono andati in TD al secondo snap con una corsa a tutto campo grazie a Cosimo Casati. È spettato a Matteo Felli trasformare tra i pali e portare lo score subito sul 7-0. Il lavoro difensivo anche ha funzionato, andando a inaridire le trame d’attacco degli elvetici.