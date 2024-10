Lanazione.it - Falsi addetti di Gaia: "Non cadete nella truffa"

(Di domenica 13 ottobre 2024) Occhio alle truffe. Gail spa continua a lanciare l’appello per mettere in guardia i cittadini visto il lievitare di segnalazioni. "Ormai troppo spesso – evidenzia il gestore idrico – riceviamo segnalazioni di truffe e raggiri, riusciti o nel migliore dei casi solo tentati, spesso ai danni di anziani o di persone sole. Malintenzionati che si spacciano dadel gestore cercano di entrare in casa delle persone per derubarle di denaro e gioielli, con le più svariate scuse. Una tra tutte la contaminazione dell’acqua e la necessità di analizzarne un campione dal rubinetto. Sul nostro sito si trovano tutte le informazioni utili per riconosceretori, ad esempio sui dettagli che devono essere presenti sul vestiario, sull’auto e sul tesserino di riconoscimento.