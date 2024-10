Nerdpool.it - Ender Geister: The Last Exorcist 1 – Un horror ricco di azione

(Di domenica 13 ottobre 2024) È arrivato a fine agosto, edito da Planet Manga per Panini Comics, il primo volume del nuovo lavoro di Takashi Yomoyama,: the, un avvincentepieno die di colpi di scena che non passerà inosservato.1 – Takashi Yomoyama; Planet Manga Arriva l’esorcista più abile che ci sia! Il nostro protagonista è un esorcista di classe S nonchè uno dei più abili esorcisti del Vecchio Continente. La nostra avventura comincia quando Michael raggiunge il Giappone per indagare su uno strano fenomeno, ma ad attlo c’è un’allarmante scoperta: le apparizioni di spiriti maligni sono aumentate in maniera allarmante.