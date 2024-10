Lanazione.it - E’ morto l’imprenditore Alfredo Pasquinelli. L’incendio del suo Kursaal l’ultimo dolore

(Di domenica 13 ottobre 2024) Montecatini Terme, 13 ottobre 2024 – E’: lutto a Montecatini. Ne dà notizia Daniele Matteini, presidente di Confindustria Toscana Nord. "Con la scomparsa di– dice Matteini – l'imprenditoria perde un precursore e un innovatore; da operatore del terziario (come si chiamavano allora le attività di supporto alle aziende manifatturiere e di servizi) organizzò la propria impresa dotandosi di un management in grado di gestire il flusso di lavoro e commesse, strutturò gli uffici e formò il personale in maniera adeguata, comprese l'enorme valore dell'informatica non come costola dell'impresa, ma come sua imprescindibile alleata. I tempi gli hanno dato ragione, allora fu un passo avanti agli altri.