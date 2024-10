Lanazione.it - Doppio tunnel, ripartono i lavori. Baldaccio alla rivoluzione traffico: da domani chiusure a singhiozzo

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Dall’area dela via Romana, proseguono in città i grandi cantieri con gli operai del Comune al lavoro anche di notte. E scattano danuove temporaneeal transito. Per la sistemazione della viabilitàdoppia canna del, entreranno in vigore alcune modifiche al transito esosta e la chiusura temporanea alle auto. Via, via Alessandro Dal Borro, viale Cittadini e viale dei Carabinieri, sono le strade interessate nei prossimi giorni daidi sistemazione allo snodoche comporterannotemporanee e divieto di sosta. Dalle 8,30 alle 19 di, lo sbarramento sarà in entrambe le direzioni, in viale dei Carabinieri, nel tratto che va dnuova rotatoria di viaall’intersezione con via Carlo Alberto dChiesa.