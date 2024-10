Velvetmag.it - Dacia Maraini, il nuovo libro Vita Mia racconta la sua prigionia in Giappone

(Di domenica 13 ottobre 2024) A trent’anni da ‘Bagheria’ e quindici da ‘Corpo felice’inMia torna al racconto più strettamente autobiografico, ma con uno sviluppo complesso. La scrittrice italiana più amata parte dal piano personale e familiare per allargarsi alla realtà del campo di concentramento in. Ed è proprio qui che lafu atrocemente rinchiusa con la sua famiglia per non aver voluto aderire alla Repubblica di Salò, quindi alla cultura del paese in cui era cresciuta. Ed è proprio questo periodo buio che porta la studiosa a riflettere sui lager nazisti e spingersi a indagare la storia del contesto storico, la natura del fascismo e di quello nipponico in particolare e il valore della libertà. “Ho avuto molte difficoltà ad affrontare questo argomento doloroso” ma “ora sento che devo farlo, vincendo una ritrosia interiore che so di condividere con molti altri ex internati”.