Contrasto alla pedopornografia, operazione da Torino in tutta Italia: 3 arrestati e 29 denunciati (Di domenica 13 ottobre 2024) La Polizia di Stato è impegnata in tutta Italia, con il coordinamento del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, nell’esecuzione di 33 decreti di perquisizione delegati dalla Procura della Repubblica di Torino nell’ambito dell’operazione, denominata “La Croix”, di Contrasto alla Torinotoday.it - Contrasto alla pedopornografia, operazione da Torino in tutta Italia: 3 arrestati e 29 denunciati Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La Polizia di Stato è impegnata in, con il coordinamento del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, nell’esecuzione di 33 decreti di perquisizione delegati dProcura della Repubblica dinell’ambito dell’, denominata “La Croix”, di

