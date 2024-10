Come si elegge il presidente Usa? Il libro-guida di Respinti (Di domenica 13 ottobre 2024) Sapevamo che il presidente degli Stati Uniti d’America non è eletto dai cittadini? Che lo selezionano dei cardinali elettori in un conclave esclusivo, Come avviene per il Pontefice della Chiesa Cattolica? Ricordavamo che il sistema elettorale disegnato per scegliere l’inquilino della Casa Bianca ? la storica residenza del presidente statunitense ? riproduce un meccanismo che funziona impeccabilmente dal tempo, storico e un po’ mitico, dei sette re di Roma? E perché si potrà sapere sempre qual è il giorno esatto dell’elezione del presidente e del parlamento statunitensi, da qui alla fine dei tempi? Avremmo mai immaginato che negli Stati Uniti il giorno del voto per il capo dell’esecutivo e per l’organo legislativo fosse rigidamente condizionato da motivi religiosi e dai rovesci del tempo, con due secoli di anticipo sui cambiamenti climatici? Abbiamo mai posto mente al fatto che, quando ... Formiche.net - Come si elegge il presidente Usa? Il libro-guida di Respinti Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Sapevamo che ildegli Stati Uniti d’America non è eletto dai cittadini? Che lo selezionano dei cardinali elettori in un conclave esclusivo,avviene per il Pontefice della Chiesa Cattolica? Ricordavamo che il sistema elettorale disegnato per scegliere l’inquilino della Casa Bianca ? la storica residenza delstatunitense ? riproduce un meccanismo che funziona impeccabilmente dal tempo, storico e un po’ mitico, dei sette re di Roma? E perché si potrà sapere sempre qual è il giorno esatto dell’elezione dele del parlamento statunitensi, da qui alla fine dei tempi? Avremmo mai immaginato che negli Stati Uniti il giorno del voto per il capo dell’esecutivo e per l’organo legislativo fosse rigidamente condizionato da motivi religiosi e dai rovesci del tempo, con due secoli di anticipo sui cambiamenti climatici? Abbiamo mai posto mente al fatto che, quando ...

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’addio amaro a Genova del presidente del tribunale per i minori Luca Villa : “Come al pronto soccorso - organici depotenziati mentre aumentano fragilità e violenza” - Il magistrato va a guidare la procura minorile di Milano, mentre altri due giudici ottengono il trasferimento: «Capisco la loro stanchezza, la riforma Cartabia intasa gli uffici proprio quando il decreto Caivano moltiplica gli arresti”. (Genova.repubblica.it)

Sampdoria - il presidente Manfredi nei top 100 manager di Forbes : "Vorrei viverla come un asset - ma non ci riesco" - Grossa soddisfazione per il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi, inserito dalla prestigiosa rivista Forbes, nella sua edizione italiana,... (Calciomercato.com)

La nomina di Simona Agnes come presidente Rai si trasforma in un pantano per la destra : non ha i voti e non si presenta in Vigilanza - La strategia della coalizione di governo di rompere il fronte delle minoranze ed attirare parte dei loro voti (in particolare le trattative sarebbero con Italia Viva e M5s per la direzione del Tg3) al momento non dà risultati. Il centrodestra infatti non riesce a uscire dal pantano in cui si è infilato e oggi ha deciso di non presentarsi alla seduta della commissione di Vigilanza e ha fatto ... (Ilfattoquotidiano.it)