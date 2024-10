Serieanews.com - Batosta Juve, annuncio ufficiale: svanisce il sogno scudetto

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ladi Thiago Motta vive un momento di difficoltà in questa fase della stagione. La sentenza sui bianconeri ora è durissima. Laha cambiato davvero molto in questa estate, per la prima volta Giuntoli ha avuto l’opportunità di cambiare la rosa a propria scelta e il suo intervento è stato piuttosto importante. Il dirigente bianconero ha trasformato la rosa, ringiovanito per certi versi ma ha ceduto giocatori poco funzionali al progetto ed è intervenuto con nuovi colpi., la sentenza lascia di stucco (Lapresse) SerieAnewsIl club torinese ha cominciato la stagione con alti e bassi, ha fatto bene in Champions League ma ha invece avuto più difficoltà per quel che riguarda il campionato.