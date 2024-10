Oasport.it - Basket, la Dinamo Sassari domina Napoli nel lunch match della terza giornata

(Di domenica 13 ottobre 2024) Non c’è storia al PalaSerradimigni. Lastravince il confronto con ile si prende la prima vittoria stagionale in Serie A LBA; un 94-76 che non racconta anche il dominio sardo, spinto anche da percentuali irreali da dentro l’arco (23/29), accompagnate da un 11/29 da tre che non fa mai male. Brian Fobbs miglior marcatoresfida con 21 punti e 3 rimbalzi con il 70% al tiro complessivo, con lui da applausi la prova di Eimantas Bendzius a quota 18, completa quella di Halilovic con 10 punti, 9 rimbalzi e 5 assist. Per, affondata anche a oltre trenta punti di margina, si salvano Totè (16+4) e Copeland (14). Dopo i primi minuti di sostanziale equilibrio, sono i paroni di casa a rompere la scatola con il tiro da tre punti. Bendzius, Sokolowski e Fobbs iniziano a scavare il solco, maprova a resistere con Copeland che sigla il 15-12 al 7?.