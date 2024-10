Sport.quotidiano.net - Attraverso il verde dei vivai pistoiesi, le foto e la classifica della corsa

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 13 ottobre 2024) Pistoia, 13 ottobre 2024 – 350 podisti di cui 200 camminatori hanno dato vita all’edizione numero 43 di “ildei”, richiamati anche dal precorso green e per l’offerta a sorteggio alla finegara delle piante offerte da isti locali. La gara si èsulla distanza di 12 km per i competitivi e di 4 e 12 per i camminatori ed è stata organizzata dalla Polisportiva Ramini con la collaborazioneUisp Provinciale di Pistoia. Qui LALa vittoria assoluta è andata a Riccardo Pintus (Atletica Virtus Lucca) che sulla distanza ottiene il tempo finale di 44’50’’ a 24’’, in seconda posizione Andrea Attala (H2 Sport) mentre a 27’’ Gian Mattia Comparini (Le Panche Castelquarto Firenze), quarto Michael Luongo (Atletica Vinci) e quinto Piero Fantacci (Silvano Fedi Piistoia).