Calciomercato.it - Allarme terrorismo prima della partita: scatta la zona rossa intorno allo stadio

(Di domenica 13 ottobre 2024)a poche ore dallal’allerta con l’innalzamento del livello di attenzionee ancora più forze dell’ordine: allertain vistadi Nations League. Polizia (LaPresse) -Calciomercato.itSi avvicina il fischio d’inizio di Italia-Israele, quarto match di Nations League per gli azzurri di Luciano Spalletti, e l’allerta resta alta. Non solo per l’importanza, soprattutto alla luce del pareggio maturato col Belgio, ma anche e soprattutto per le misure di sicurezza in vista del match cin programma al Bluenergy Stadium di Udine.all’exFriuli, infatti, èta lacon con 48 ore di anticipo rispetto al fischio d’inizio.