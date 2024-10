Ilfattoquotidiano.it - A rischio perché ha proprietario russo, salva grazie all’emiro, bloccata dal governo: la storia della Superjet di Venezia (e dei suoi 115 lavoratori)

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il destino di 115dello stabilimentoInternational di Tessera, nella terrafermana, è appeso a una decisione del Comitato di sicurezza finanziaria e alla guerra-ucraina. La proprietà dell’azienda, che costruisce aerei e si trova nei pressi dell’aeroporto Marco Polo, è composta per il 49% dalle quote azionariesocietà russa Uac. Quel pacchetto azionario è stato congelato dall’Agenzia del Demanio a seguito delle sanzioni economiche contro la Russia. L’azienda è entrata in crisi e arla potrebbe essere l’intervento di un fondo di investimenti degli Emirati Arabi, Mark AB Capital Investments. Il problema è che entro il 31 ottobre l’operazione dovrebbe andare in corso, con la messa a disposizione delle azioni per procedere con la vendita agli arabi. Altrimenti la liquidazione sarebbe inevitabile. Da Roma però non arrivano ancora segnali positivi.