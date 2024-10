Zonawrestling.net - WWE: Hornswoggle ha firmato un contratto da leggenda

(Di sabato 12 ottobre 2024)ha fatto parte della WWE per diversi anni, in particolar modo tra il 2006 ed il 2016. Divenne noto inizialmente come aiutante di Fit Finlay con la gimmick del leprecauno, ossia un folletto tipico della cultura popolare irlandese. Poi negli anni divenne anche il figlio illegittimo di Vince McMahon e via dicendo. Proprio lui venne rivelato essere poi il GM anonimo di Raw al culmine di una storyline che lasciò l’amaro in bocca a molti. Ora, Dylan Mark Postl (questo il suo vero nome) tornerà a “casa”.daNelle ultime settimane diverse ex Superstar hacontratti dacon la WWE. È stato il caso di DDP, Victoria e Armando Alejandro Estrada. Ora arriva la notizia che anchehaundacon la WWE. Ad annunciarlo è stato lui stesso in occasione di un evento della ACW.