Wta Ningbo 2024: montepremi e prize money con Paolini (Di sabato 12 ottobre 2024) Il montepremi e il prize money del Wta 500 di Ningbo 2024, torneo in programma sul cemento cinese dal 14 al 20 ottobre. Jasmine Paolini, salvo sorprese dell'ultima ora, dovrebbe essere la prima testa di serie del torneo cinese e punterà al colpo grosso. C'è però sempre la beniamina di casa Qinwen Zheng tre le maggiori pretendenti al titolo. Nelle qualificazioni al via Sara Errani, che punta a difendere la top-100 in questo finale di stagione. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV montepremi WTA Ningbo 2024 PRIMO TURNO – € 8.972 (1 punto) SECONDO TURNO – € 12.417 (60 punti) QUARTI DI FINALE – € 22.760 (108 punti) SEMIFINALI – € 46.787 (195 punti) FINALISTA – € 80.101 (325 punti) VINCITRICE – € 129.748 (500 punti)

Wta Ningbo 2024 - chi parteciperà ? Le avversarie di Jasmine Paolini e una possibile rivincita - Una situazione che potrebbe garantirle un percorso “agevolato” per provare a fare strada in questo evento. L’obiettivo dell’allieva di Renzo Furlan è chiudere nel migliore dei modi questo 2024 magico. Una situazione però che riguarda un po’ tutte per il periodo. Considerate le assenze delle giocatrici inizialmente iscritte, Jasmine è la n. (Oasport.it)

Wta Ningbo 2024 - Sara Errani nel tabellone di qualificazione - A Ningbo, sede del penultimo torneo WTA 500 della stagione, c‘è Sara Errani presente nel tabellone di qualificazione. Sara in questo finale di stagione proverà infatti non solo a trionfare alle WTA Finals in doppio, ma cercherà anche di rimanere nelle top-100 in singolare. LO SPOT (6)Errani vs Gao Ma vs (10)Wei The post Wta Ningbo 2024, Sara Errani nel tabellone di qualificazione appeared first ... (Sportface.it)

Wta Ningbo 2024 : programma - date - orari - copertura tv e streaming - Per questi ultimi mesi della stagione, sarà inoltre possibile seguire tutti i tornei femminili su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre). Disponibili anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). TABELLONE MONTEPREMI La diretta televisiva del WTA 500 di Ningbo 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora ... (Sportface.it)