Volley, Serie A1 femminile: Milano domina Roma in tre set

Si apre la seconda giornata di Serie A1 di Volley femminile 2024/2025. Milano non sbaglia in casa contro Roma e batte la squadra capitolina in tre set dominati dall'inizio alla fine. 25-19 25-18 25-15 il punteggio a favore di Alessia Orro e compagne, che si issano in testa alla classifica, almeno per una notte, in attesa dei risultati di Conegliano, Bergamo e Scandicci. Un solo set perso in due partite, contro Pinerolo, per la squadra lombarda, che avrà altri due impegni casalinghi (Chiesi, Novara) per proseguire la striscia positiva di vittorie. Primo ko per Roma, che non riesce a dare continuità al successo contro Talmassons.

