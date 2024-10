VIDEO | Partita dell'ex per Troise: "Un piacere ritrovare il Rimini. Ma voglio vincere" (Di sabato 12 ottobre 2024) Vigilia da ex per Emanuele Troise, fino a maggio sulla panchina del Rimini e adesso tecnico amaranto: "Arrivo alla Partita con il piacere di rivedere i ragazzi che ho allenato l'anno scorso e con i quali ci siamo lasciati pochi mesi fa dopo una stagione molto bella. Rivedrò volentieri tutti loro Arezzonotizie.it - VIDEO | Partita dell'ex per Troise: "Un piacere ritrovare il Rimini. Ma voglio vincere" Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Vigilia da ex per Emanuele, fino a maggio sulla panchina dele adesso tecnico amaranto: "Arrivo allacon ildi rivedere i ragazzi che ho allenato l'anno scorso e con i quali ci siamo lasciati pochi mesi fa dopo una stagione molto bella. Rivedrò volentieri tutti loro

Arezzo - serve la partita perfetta. Troise all’esame Torres senza tifosi. Chiosa in gruppo - Tavernelli scalpita - Dall’altra parte, occhio a Fischnaller, autentico cecchino quando vede amaranto. È quindi una squadra difficile da affrontare, che aggredisce alta in fase di non possesso e gioca in verticale. Potrebbe rifiatare Chierico, con Renzi e uno tra Mawuli e Santoro a vestire le altre due maglie. Contro la Torres, oggi alle 15, è sicuramente un test tanto arduo quanto significativo per capire lo stato ... (Sport.quotidiano.net)

VIDEO | Troise : "Con la Ternana partita stimolante. Ogunseye titolare in attacco" - Vigilia di big match per Emanuele Troise, uno degli ex di turno dato che nella Ternana ha militato tre anni da giocatore: "Stiamo lavorando dal primo giorno di ritiro per partite come questa, da affrontare con fiducia, entusiasmo ed equilibrio. Siamo solo alla settima giornata, conosciamo le... (Arezzonotizie.it)

I commenti dopo il passaggio del turno contro l’Ascoli - guardando alla prossima partita contro il Campobasso di Piero Braglia. Troise predica prudenza : "Possiamo crescere ancora» - La partita però certifica che ancora possiamo e dobbiamo crescere in tanti aspetti perché sarà un campionato molto equilibrato e quindi tante gare si giocheranno sui minimi dettagli". Proprio il numero dieci Emiliano Pattarello si è presentato ai microfoni dopo l’allenatore: "Sono contento per il gol e il passaggio del turno: ho ringraziato Guccione per il bel passaggio che mi ha smarcato. (Sport.quotidiano.net)