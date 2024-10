Uragano Milton in Florida, alcuni momenti drammatici, dal mega alligatore in casa all'uomo aggrappato a un frigo nell'oceano - VIDEO (Di sabato 12 ottobre 2024) L'Uragano Milton ha cauato danni per “50 miliardi di dollari” e la morte di almeno 18 persone in tutto lo stato della Florida di cui 6 nella contea di Santa Lucia, 3 a Volusia, 3 a Pinellas, 2 a Hillsborough, 1 a Citrus County, 2 a Polk County, 1 a Sarasota County e 1 a Orange County. alcuni dei mom Ilgiornaleditalia.it - Uragano Milton in Florida, alcuni momenti drammatici, dal mega alligatore in casa all'uomo aggrappato a un frigo nell'oceano - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'ha cauato danni per “50 miliardi di dollari” e la morte di almeno 18 persone in tutto lo stato delladi cui 6a contea di Santa Lucia, 3 a Volusia, 3 a Pias, 2 a Hillsborough, 1 a Citrus County, 2 a Polk County, 1 a Sarasota County e 1 a Orange County.dei mom

Uragano Milton - i residenti delle città costiere in Florida evacuati sui mezzi della polizia - Alcuni abitanti della contea di Pinellas, colpita duramente dalla perturbazione, sono stati evacuati successivamente a causa delle inondazioni che hanno allagato le strade e interrotto le linee elettriche. La perturbazione – viene spiegato da Nbc News – ha scaricato così tanta pioggia su alcune parti della zona di Tampa Bay da essere considerato un evento che si verifica 1 volta ogni 1000 anni. (Lapresse.it)

La furia dell’uragano Milton - danni per 50 miliardi di dollari. Biden nella Florida devastata - Prima di Milton, ribassato a tempesta di categoria 3, la Florida era già stata colpita dall’uragano Helene. L’uragano Milton ha causato in Florida danni stimati per 50 miliardi di dollari. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando con i giornalisti dopo un briefing sull’emergenza alla Casa Bianca. (Quotidiano.net)

“Siamo stati bloccati dall’uragano Milton - siamo vicini alle famiglie delle vittime e alle persone che soffrono” : salta il concerto dei The Kolors in Florida - Speriamo ci sia presto una nuova occasione”. . Lo riferisce l’emittente Nbc News, spiegando che un numero record di tornado ha causato ingenti danni alle abitazioni e che circa 11 milioni di persone sono state a rischio di inondazioni improvvise e fluviali. Immaginate come possiamo sentirci, eravamo felicissimi di esibirci lì. (Ilfattoquotidiano.it)

Uragano Milton - sopravvive in mezzo al mare aggrappato a una borsa termica tutta la notte. Florida - sale il numero di morti e danni ingenti - Controlli casa per casa Intanto nelle zone colpite dall'uragano le squadre dei vigili del fuoco stanno controllando casa per casa per aiutare le persone colpite dalle inondazioni. La Croce Rossa sta seguendo 83mila persone, molte sono nei rifugi della Florida. Taylor Swift ha donato 5 milioni di dollari Una situazione disperata che ha commosso anche i vip. (Quotidiano.net)