“Una apparizione”: Antonella Clerici, cos’ha visto prima dell’operazione (Di sabato 12 ottobre 2024) Personaggi Tv. “Una apparizione”: Antonella Clerici, cos’ha visto prima dell’operazione. Antonella Clerici ha riaperto ancora una volta il capitolo riguardo ai problemi di salute attraversati diverse settimane fa. La conduttrice infatti si è dovuta sottoporre ad un’intervento d’urgenza per rimuovere una cisti ovarica scoperta durante un controllo di routine. Nelle ultime ore Clerici ha raccontato di un particolare commovente riguardo ai giorni che hanno preceduto il ricovero in ospedale e ad una speciale “apparizione”. Tvzap.it - “Una apparizione”: Antonella Clerici, cos’ha visto prima dell’operazione Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Personaggi Tv. “Una”:ha riaperto ancora una volta il capitolo riguardo ai problemi di salute attraversati diverse settimane fa. La conduttrice infatti si è dovuta sottoporre ad un’intervento d’urgenza per rimuovere una cisti ovarica scoperta durante un controllo di routine. Nelle ultime oreha raccontato di un particolare commovente riguardo ai giorni che hanno preceduto il ricovero in ospedale e ad una speciale “”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Un miracolo?". Antonella Clerici sconvolgente : "Cos'ho visto prima di essere operata" - Antonella Clerici si lascia andare a una commovente confessione. Ho fatto una promessa e l'ho mantenuta. Non grido al miracolo, ma sono convinta che esistano persone speciali, di fede o di cuore, che nei momenti più difficili ci stanno accanto in modi misteriosi. Una volta che tutto è finito nel migliore dei modi, aggiunge, "il volto di Carlo è scomparso dal mio schermo. (Liberoquotidiano.it)

Antonella Clerici devota a Carlo Acutis : “Mi appariva di continuo prima di scoprire il tumore” - Il mio amico Carlo Conti me ne parlava sempre, e quest’anno sentivo il bisogno di venire qui. Sono devota a Carlo Acutis, che mi ha dato grande conforto in un momento difficile. " . La spiritualità e la bellezza che si respirano qui sono indescrivibili. Ho sempre avuto fede in lui, e un giorno vi racconterò perché. (Ilgiorno.it)

Antonella Clerici pronta a giurare amore per sempre a Vittorio Garrone… Ma senza matrimonio - È un amore grande, il nostro. . “Spiattellò il tradimento del mio ex in diretta tv”: Antonella Clerici su Barbara D'Urso Antonella Clerici ha parlato a Belve della sua rottura con Barbara D'Urso, dopo che quest'ultima "ha spiattellato il tradimento del mio ex in diret. (News.robadadonne.it)

Antonella Clerici, la rivelazione commovente sull'intervento: "Lo vedevo sempre prima di scoprire della mia malattia" - La conduttrice è tornata sui giorni precedenti al difficile intervento che ha affrontato, riflettendo sulla scoperta della malattia e cosa pensa l'abbia salvata ... (libero.it)

Carlo Acutis si festeggia oggi 12 ottobre 2024/ Chi era il giovane morto a 15 anni di leucemia - E' il giorno in cui Carlo Acutis sarà dichiarato Santo: il 12 ottobre del 2006 moriva dopo una leucemia fulminante, ecco chi era ... (ilsussidiario.net)

La Ruota della Fortuna insidia Rai1: “Gerry Scotti è il vero erede di Mike” - “La Ruota della Fortuna cresce negli ascolti e insidia Rai1” Mai come quest’anno la stagione televisiva è così accesa e partecipata dagli addetti ai ... (lanostratv.it)