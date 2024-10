Justcalcio.com - Tuttosport – Danilo nell’occhio del ciclone, non solo Juve: l’ultima giornata amara

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di sabato 12 ottobre 2024) 2024-10-12 10:52:00 Non lascia di certo indifferentinews di: Pare un calciatore in missione, questo. Un calciatore alla ricerca della comfort zone perduta, dopo aver smarrito per strada le certezze che irrobustivano la sua armatura da solido e fiero capitano. Ma le risposte ottenute in questo primo scorcio di stagione sono state finora interlocutorie per il difensore, se non del tutto negative. L’avvio di annata si sta rivelando complesso oltre ogni più modesta previsione: con la maglia dellantus, ma anche con quella del Brasile. Ecco, la Nazionale. Di fronte al repentino ridimensionamento in bianconero, sotto la gestione di Thiago Motta,nelle ultime due soste ha atteso gli impegni con la casacca verdeoro come una boccata d’ossigeno. Ma anche in patria, ora, qualcosa sembra scricchiolare.