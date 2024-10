Oasport.it - Tennis, nessun italiano alle NextGen Finals 2024: un campanello d’allarme dopo anni di abbondanza?

(Di sabato 12 ottobre 2024) Un buco generazionale, ma qualcosa di buono c’è comunque. Non ci saranno giocatori italiani presenti nelle Next Gen ATPdi Gedda, in programma dal 18 al 22 dicembre in Arabi Saudita. Il torneo, riservato ai migliori giocatori Under21 del circuito, non vedrà il Bel Paese rappresentato in quanto non ci sono giocatori nelle prime posizioni a rappresentare il Tricolore. Sarà la Francia a fare la voce grossa con il transalpino Arthur Fils, vincitore nel recente ATP500 di Tokyo, che si presenta con le credenziali del n.1 a questa competizione, mentre Luca van Assche è n.5 della Race qualificante per l’evento in terra saudita. Doppia presenza anche per gli Stati Uniti, con Alex Michelsen, finalista quest’anno a Winston-Salem e sconfitto da Lorenzo Sonego, e dall’interessante diciottenne Learner Tien.