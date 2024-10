Tajani: attacco Unifil scelta politica? (Di sabato 12 ottobre 2024) 10.35 "Vogliamo sapere se è stata una scelta politica o di militari sul terreno.Perché i nostri militari non sono terroristi di Hezbollah". Così il ministro degli Esteri Tajani sugli attacchi israeliani alle basi Unifil in Libano, che hanno colpito anche quelle italiane. "Siamo amici di Israele. Aspettiamo risposte dall'inchiesta israeliana", aggiunge."Da settimane chiediamo garanzie al governo isreliano.Ci sono state date assicurazioni,ma ci sono stati attacchi contro Unifil e ci sono stati feriti. I militari italiani non si toccano". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 12 ottobre 2024) 10.35 "Vogliamo sapere se è stata unao di militari sul terreno.Perché i nostri militari non sono terroristi di Hezbollah". Così il ministro degli Esterisugli attacchi israeliani alle basiin Libano, che hanno colpito anche quelle italiane. "Siamo amici di Israele. Aspettiamo risposte dall'inchiesta israeliana", aggiunge."Da settimane chiediamo garanzie al governo isreliano.Ci sono state date assicurazioni,ma ci sono stati attacchi controe ci sono stati feriti. I militari italiani non si toccano".

