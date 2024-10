Sinner rompe la racchetta di Machac in semifinale con un dritto potentissimo: “Sei troppo veloce” (Di sabato 12 ottobre 2024) Machac si è avvicinato a Sinner per mostrargli il danno al telaio della sua racchetta, distrutta dopo un colpo dell'italiano: ha lanciato la pallina a una velocità elevatissima. Fanpage.it - Sinner rompe la racchetta di Machac in semifinale con un dritto potentissimo: “Sei troppo veloce” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024)si è avvicinato aper mostrargli il danno al telaio della sua, distrutta dopo un colpo dell'italiano: ha lanciato la pallina a una velocità elevatissima.

