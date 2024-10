Sinner in finale a Shangai. Battuto Machac. Jannik: “Chiudere l’anno da numero 1 è il mio sogno da bambino” (Di sabato 12 ottobre 2024) Evvai! Jannik Sinner agguanta a Shanghai l'ottava finale della stagione, battendo il ceco Tomas Machac, n. 33 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 7-5 in poco meno di un'ora e tre quarti di gioco. Un break a testa nel primo set, prima Machac poi Sinner recupera e si porta a due pari, poi tiene il servizio e va a 3-2 L'articolo Sinner in finale a Shangai. Battuto Machac. Jannik: “Chiudere l’anno da numero 1 è il mio sogno da bambino” proviene da Firenze Post. .com - Sinner in finale a Shangai. Battuto Machac. Jannik: “Chiudere l’anno da numero 1 è il mio sogno da bambino” Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) Evvai!agguanta a Shanghai l'ottavadella stagione, battendo il ceco Tomas, n. 33 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 7-5 in poco meno di un'ora e tre quarti di gioco. Un break a testa nel primo set, primapoirecupera e si porta a due pari, poi tiene il servizio e va a 3-2 L'articoloin: “da1 è il mioda” proviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner in finale a Shanghai - Machac ko in due set - Sinner si giocherà il titolo contro il vincente dell’altra semifinale tra il serbo Novak Djokovic e lo statunitenseTaylor Fritz, rispettivamente quarta e settima testa di serie. Per il resto sono molto contento di giocare una finale a Shanghai speriamo di fare una grande partita”. 298. 535dollari. Intanto ha messo al sicuro il primo testa del ranking Atp per il 2024. (Unlimitednews.it)

Sinner in finale a Shanghai - Machac battuto in semifinale - L'azzurro, numero 1 del mondo, in semifinale batte il ceco Tomas Machac per 6-4, 7-5 in 1h44'. . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – Jannik Sinner in finale all'Atp Masters 1000 di Shanghai. in una stagione strepitosa: 64 vittorie. (Webmagazine24.it)

Masters 1000 Shanghai 2024 : Sinner doma Machac e vola in finale - Prova di grande maturità da parte dell’azzurro, che ha trionfato non senza qualche difficoltà, al termine di un incontro più combattuto di quanto dica il tabellone finale. Jannik Sinner prolunga il suo momento magico e conquista la finale del Masters 1000 di Shanghai 2024. L’azzurro la cancella col rovescio in cross, ma poco dopo ne arriva un’altra: anche stavolta però il numero uno al mondo è ... (Sportface.it)

Sinner come Djokovic e Nadal: chiude l’anno da numero 1 - ROMA – Una finale dal sapore mondiale. Jannik Sinner ha conquistato a Shanghai l’ottava finale stagionale, la ventiduesima in carriera. Ha battuto il ceco Machac in poco meno di due ore, portando a ca ... (dire.it)

Tennis: Sinner supera anche Machac e vola in finale a Shanghai - Sinner vola in finale al torneo Atp di Shangai. Risate in campo con il rivale Machac: “Tiri troppo forte, mi hai rotto la racchetta”. (corrierenazionale.it)

Sinner: "Chiudere l'anno da numero 1 è ciò che si sogna da bambini" - Jannik dopo la vittoria su Machac in semifinale a Shanghai: "Sensazione speciale, è pazzesco. Domani sarà una giornata importante" ... (gazzetta.it)