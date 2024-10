Simeone, futuro incerto: dialogo con Manna e Conte. L’ipotesi per gennaio (Di sabato 12 ottobre 2024) Giovanni Simeone resta in bilico, il suo futuro nel Napoli è incerto e l’attaccante avrebbe parlato con Manna e Conte: L’ipotesi per gennaio Ha giocato appena 233 minuti, riuscendo comunque a segnare 1 gol e a mettere a referto 1 assist. Giovanni Simeone cerca spazio nel Napoli, ma trovarne è davvero difficile. Dal suo arrivo in azzurro ha sempre svolto un ruolo di comprimario, di alternativa. Prima a Victor Osimhen e poi ora a Romelu Lukaku. Nell’anno dello Scudetto, quando è stato chiamato in causa per l’infortunio del nigeriano, è stato persino decisivo con i gol contro Milan e Roma. La scorsa stagione anche lui ha patito le conseguenze di un’annata disastrosa, tanto che in estate il suo nome era finito tra quello dei potenziali partenti. Antonio Conte, invece, lo ha voluto con sé anche per l’inizio di questo campionato e gli sta regalando scampoli di partita. Spazionapoli.it - Simeone, futuro incerto: dialogo con Manna e Conte. L’ipotesi per gennaio Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Giovanniresta in bilico, il suonel Napoli èe l’attaccante avrebbe parlato conperHa giocato appena 233 minuti, riuscendo comunque a segnare 1 gol e a mettere a referto 1 assist. Giovannicerca spazio nel Napoli, ma trovarne è davvero difficile. Dal suo arrivo in azzurro ha sempre svolto un ruolo di comprimario, di alternativa. Prima a Victor Osimhen e poi ora a Romelu Lukaku. Nell’anno dello Scudetto, quando è stato chiamato in causa per l’infortunio del nigeriano, è stato persino decisivo con i gol contro Milan e Roma. La scorsa stagione anche lui ha patito le conseguenze di un’annata disastrosa, tanto che in estate il suo nome era finito tra quello dei potenziali partenti. Antonio, invece, lo ha voluto con sé anche per l’inizio di questo campionato e gli sta regalando scampoli di partita.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - il futuro di Raspadori e Simeone in bilico : a gennaio 2025 possono lasciare la squadra? - I due attaccanti azzurri sono finiti in queste settimane nel mirino di diversi club italiani ed esteri, i quali sarebbero pronti a sfruttare il loro poco utilizzo da parte di Antonio Conte per strapparli al presidente Aurelio De Laurentiis. it. . Il futuro di Simeone e Raspadori potrebbe essere lontano da Napoli. (Dailynews24.it)

Futuro Simeone - doppia richiesta per il ‘cholito’ : decisione a sorpresa del Napoli - L’attacco del Napoli è stato oggetto di attente valutazioni da parte di Antonio Conte nel corso dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro: l’allenatore ha avuto modo di capire in che modo poter migliorare il reparto avanzo, ovviamente partendo dall’addio di Victor Osimhe che già da mesi viene definito come giocatore in uscita. (Spazionapoli.it)

Napoli - colpo di scena : Scamacca cambia il futuro di Simeone - Una stagione fantastica, che gli valse la chiamata di Giuntoli al Napoli. . L’Atalanta, inoltre, valuta anche il profilo di Pinamonti che era finito nel mirino anche un paio d’anni fa. L’infortunio subito da Gianluca Scamacca cambia il futuro di Giovanni Simeone, arrivano delle novità molto importanti L’Atalanta ha subito una gravissima perdita con Gianluca Scamacca che si è fatto male durante ... (Spazionapoli.it)

Futuro Simeone - spunta un incontro a sorpresa : addio al Napoli in vista? - Tutti i reparti sembrano essere coinvolti da possibili movimenti e sono ore frenetiche per il ds Manna, il quale prosegue i contatti anche per i possibili rimpiazzi dei giocatori che partiranno. Un reparto particolarmente investito da questi movimenti è quello offensivo: si sta infatti concludendo positivamente la trattativa che porterà Jesper Lindstrom a lasciare il Napoli dopo solo un anno per ... (Spazionapoli.it)