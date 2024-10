“Si è spogliato in strada e mi ha violentata”: indagini sul racconto di una studentessa a Firenze (Di sabato 12 ottobre 2024) Una studentessa americana di 18 anni ha raccontato di essere stata violentata a Firenze. La violenza sarebbe avvenuta durante la notte tra giovedì e venerdì dopo una serata trascorsa in un locale. Fanpage.it - “Si è spogliato in strada e mi ha violentata”: indagini sul racconto di una studentessa a Firenze Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Unaamericana di 18 anni ha raccontato di essere stata. La violenza sarebbe avvenuta durante la notte tra giovedì e venerdì dopo una serata trascorsa in un locale.

