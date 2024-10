Secondo anno per il Diploma di Lingua Tedesca al Liceo Colonna (Di sabato 12 ottobre 2024) Arezzo, 12 ottobre 2024 – Secondo anno per il Diploma di Lingua Tedesca al Liceo Colonna Un nutrito gruppo di studentesse e studenti di tedesco delle attuali classi 4D, 4M e 5M ha ricevuto pochi giorni fa dal Dirigente Scolastico, dott. Maurizio Gatteschi, il Diploma di Lingua Tedesca DSD1. Anche quest’anno i nostri studenti delle classi terze hanno affrontato nello scorso mese di marzo gli esami scritti e orali, dimostrando impegno, partecipazione e voglia di mettersi in gioco, in particolare nella parte orale in cui diventano protagonisti. I risultati sono arrivati direttamente dalla Germania a fine giugno e tutti aspettavano il momento della consegna del Diploma, giusto riconoscimento del lavoro svolto e tappa importante nel loro percorso scolastico e personale. Lanazione.it - Secondo anno per il Diploma di Lingua Tedesca al Liceo Colonna Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Arezzo, 12 ottobre 2024 –per ildialUn nutrito gruppo di studentesse e studenti di tedesco delle attuali classi 4D, 4M e 5M ha ricevuto pochi giorni fa dal Dirigente Scolastico, dott. Maurizio Gatteschi, ildiDSD1. Anche quest’i nostri studenti delle classi terze haffrontato nello scorso mese di marzo gli esami scritti e orali, dimostrando impegno, partecipazione e voglia di mettersi in gioco, in particolare nella parte orale in cui diventano protagonisti. I risultati sono arrivati direttamente dalla Germania a fine giugno e tutti aspettavano il momento della consegna del, giusto riconoscimento del lavoro svolto e tappa importante nel loro percorso scolastico e personale.

