Sanremo 2025: Volano Frecce Tra Amadeus e Carlo Conti! (Di sabato 12 ottobre 2024) Carlo Conti parla del prossimo Sanremo 2025 e lancia una sottile frecciata ad Amadeus. Ma cosa ci aspetta davvero? Ecco che cosa è accaduto! Carlo Conti è già immerso nei preparativi per l'edizione 2025 del Festival di Sanremo. Durante un'intervista, il conduttore è stato molto riservato quando gli sono state poste domande sui possibili partecipanti. Nonostante la curiosità intorno a nomi come Tiziano Ferro o la celebre coppia Albano e Romina, Conti ha preferito mantenere il riserbo, sottolineando che è ancora presto per fare previsioni precise. Tuttavia, con un pizzico di ironia, ha rivelato un nome che sicuramente non sarà sul palco: Cristiano Malgioglio. Ridendo, ha scherzato dicendo: "No, lui sta ancora godendosi il successo del suo tormentone estivo, Fernando.

“Torna sulle scene dopo 25 anni”. Sanremo 2025 - Carlo Conti punta alla rinascita della cantante - Al Festival potrebbe arrivare Gerardina Trovato: “Pare che la cantante abbia prodotto un grande numero di brani e che tra questi ci sia quello giusto per la kermesse di Carlo Conti il prossimo febbraio”. Sanremo 2025, due colpacci per Carlo Conti Carlo Conti, come concorrente per Sanremo 2025 vorrebbe la cantante che manca da anni Dandolo ha scritto, riferendosi a Carlo Conti e ... (Caffeinamagazine.it)

Gerardina Trovato a Sanremo 2025? Conti favorevole : ci sarebbe già il brano - Fino a questo momento non erano trapelate indiscrezioni a riguardo. Intanto, restando sempre in tema di Festival di Sanremo 2025, in questo periodo sono trapelate anche altre indiscrezioni in merito ai possibili concorrenti della prossima edizione. La donna, qualche mese fa, lanciò un appello a Carlo Conti, in cui gli chiese di poterle dare una chance nella prossima edizione del Festival di ... (Tvpertutti.it)

Sanremo 2025 - Stefano De Martino resta in panchina : non sarà con Conti - Tuttavia, secondo quanto apprende l'Adnkronos, sembra che. . "Come dire no? Io per Carlo ci sono sempre". . Così Stefano De Martino alla presentazione dei palinsesti Rai a luglio, aveva espresso la sua disponibilità a far parte della squadra di Sanremo 2025, che sarà diretto e condotto da Carlo Conti. (Today.it)