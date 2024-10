Lapresse.it - Salute e sport, al Foro Italico di Roma ‘Tennis & Friends’

(Di sabato 12 ottobre 2024) Promuovere la cultura della prevenzione sanitaria e sensibilizzare la popolazione sull’importanza di uno stile di vita sano. Questi gli obiettivi di Tennis; Friends, la manifestazione che come ogni anno apre le porte deldia tutte le famiglie. Un’occasione non solo per effettuare check up medici di ogni tipo ma anche per provare nuovinei vari stand allestiti nel parco olimpico. “Un valore enorme perché diamo la possibilità a migliaia di persone di fare screening e tagliandi dellache sono fondamentali e periodici” spiega il fondatore e presidente Giorgio Meneschincheri. “In più loche è prevenzione. Settanta strutture sanitarie radunate per la prima volta al, le federazioniive e le Forze Armate che con i loro medici praticano e promuovono la prevenzione”.