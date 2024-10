Ricettazione e concorso in associazione mafiosa, arrestato 34enne (Di sabato 12 ottobre 2024) Ricettazione e concorso in associazione mafiosa, 34enne casertano arrestato nell’avellinese. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno tratto in arresto l’uomo, destinatario di misura restrittiva. Si è presentato spontaneamente in caserma. Casertanews.it - Ricettazione e concorso in associazione mafiosa, arrestato 34enne Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 12 ottobre 2024)incasertanonell’avellinese. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno tratto in arresto l’uomo, destinatario di misura restrittiva. Si è presentato spontaneamente in caserma.

