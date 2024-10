Portogallo, zero tasse per i giovani nel primo anno di lavoro: la mossa del governo per fermare la fuga dei cervelli (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Portogallo non è (più) un Paese per vecchi pensionati. Ora lo Stato della penisola iberica punta, infatti, sui giovani. Il governo guidato da Luis Montenegro ha inserito nella nuova legge di bilancio un piano di agevolazioni fiscali. L’obiettivo? fermare la fuga dei cervelli. La mossa del premier conservatore prevede l’esenzione totale delle tasse per il primo anno di lavoro dei giovani under 35. Lo sconto fiscale, spiega il Corriere della Sera, diventa del 75% sulle tasse dovute dal secondo al quarto anno; poi si riduce al 50% dal quinto al settimo anno e, infine, al 25% dall’ottavo al decimo anno. Si tratta di un piano che ha ben pochi precedenti nel resto d’Europa. È stato proposto per frenare l’emigrazione dei talenti dovuta principalmente ai bassi salari e all’aumento dei prezzi degli affitti. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 12 ottobre 2024) Ilnon è (più) un Paese per vecchi pensionati. Ora lo Stato della penisola iberica punta, infatti, sui. Ilguidato da Luis Montenegro ha inserito nella nuova legge di bilancio un piano di agevolazioni fiscali. L’obiettivo?ladei. Ladel premier conservatore prevede l’esenzione totale delleper ildideiunder 35. Lo sconto fiscale, spiega il Corriere della Sera, diventa del 75% sulledovute dal secondo al quarto; poi si riduce al 50% dal quinto al settimoe, infine, al 25% dall’ottavo al decimo. Si tratta di un piano che ha ben pochi precedenti nel resto d’Europa. È stato proposto per frenare l’emigrazione dei talenti dovuta principalmente ai bassi salari e all’aumento dei prezzi degli affitti.

