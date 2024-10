Piano casa, si studia l’ampliamento del fringe benefit per l’affitto dei lavoratori (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Piano casa chiesto da Confindustria potrebbe arrivare già nella prossima manovra. L’obiettivo è quello di aiutare tutti quei lavoratori che devono spostarsi di residenza e hanno difficoltà a trovare case in affitto a canoni calmierati. “La proposta di un Piano casa non la presentiamo perché è una nostra esigenza, abbiamo un’esigenza di salvaguardare le industrie del Paese facendo ovviamente un pezzo di welfare”, ha dichiarato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Il Piano casa del Governo Il Piano casa richiesto da Confindustria ha l’obiettivo di favorire l’assunzione di chi si trasferisce per trovare un impiego. La mancanza di manodopera resta un problema per molte aziende, che si lamentano di non trovare lavoratori disponibili perché spesso impossibilitati ad affrontare la spesa per l’affitto di una casa. Quifinanza.it - Piano casa, si studia l’ampliamento del fringe benefit per l’affitto dei lavoratori Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ilchiesto da Confindustria potrebbe arrivare già nella prossima manovra. L’obiettivo è quello di aiutare tutti queiche devono spostarsi di residenza e hanno difficoltà a trovare case in affitto a canoni calmierati. “La proposta di unnon la presentiamo perché è una nostra esigenza, abbiamo un’esigenza di salvaguardare le industrie del Paese facendo ovviamente un pezzo di welfare”, ha dichiarato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Ildel Governo Ilrichiesto da Confindustria ha l’obiettivo di favorire l’assunzione di chi si trasferisce per trovare un impiego. La mancanza di manodopera resta un problema per molte aziende, che si lamentano di non trovaredisponibili perché spesso impossibilitati ad affrontare la spesa perdi una

