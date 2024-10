Personale esterno al Comune, Forza Italia: "Il sindaco revochi le delibere e avvii dialogo" (Di sabato 12 ottobre 2024) I consiglieri comunali di Forza Italia al Comune di Raffadali, Santino Cuffaro Farruggia, Maricetta Casalicchio e Salvatore Gacioppo, denunciano che, ancora una volta, l’Amministrazione comunale, nonostante la disponibilità di Personale interno e le precarie condizioni finanziarie dell’Ente Agrigentonotizie.it - Personale esterno al Comune, Forza Italia: "Il sindaco revochi le delibere e avvii dialogo" Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di sabato 12 ottobre 2024) I consiglieri comunali dialdi Raffadali, Santino Cuffaro Farruggia, Maricetta Casalicchio e Salvatore Gacioppo, denunciano che, ancora una volta, l’Amministrazione comunale, nonostante la disponibilità diinterno e le precarie condizioni finanziarie dell’Ente

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Comune di Ravenna assume nuovo personale a tempo pieno e indeterminato - C’è tempo fino all’11 novembre prossimo per candidarsi alla selezione pubblica promossa dal Comune di Ravenna per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore direttivo pedagogico Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione. Le modalità di iscrizione e partecipazione e i... (Ravennatoday.it)

Aversa - manca personale al Comune : al via il bando per reclutare ex dipendenti in pensione - L’obiettivo è coinvolgere ex dipendenti con una solida esperienza professionale, che presteranno servizio gratuitamente, salvo un contributo annuo simbolico di 800 euro. E così l’amministrazione Matacena indice un bando pubblico per reclutare pensionati della pubblica amministrazione nel tentativo di colmare la carenza di personale negli uffici comunali. (Teleclubitalia.it)

Monreale - 35 anni dopo il Comune bandisce un concorso per assumere nuovo personale - Dopo oltre 35 anni viene indetto un concorso pubblico al Comune di Monreale per reperire risorse umane a tempo indeterminato. Una procedura voluta fortemente dalla giunta Arcidiacono che oggi si avvia a compimento dando nuova linfa alla pianta organica che recentemente si era ridimensionata per... (Palermotoday.it)