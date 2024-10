Sport.quotidiano.net - Pecchia, ricetta alla parmigiana. "I giovani italiani ci sono, l’unica via per fare sport in modo sostenibile»

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 12 ottobre 2024) È uno degli allenatori più interessanti degli ultimi anni, per idee di gioco e per risultati. Il coraggio non gli manca, anche quello delle scelte personali: lasciare la Cremonese subito dopo averla riportata in serie A non fu cosa da poco, riuscire a convincere Parma dopo aver mancato il primo tentativo di promozione è un altro bel risultato. E poi ha riportato i ducali in A. Fabio, premiato giovedì a Parma dall’Unione Stampaiva Italiana con le altre eccellenze di una città che nel 2024 ha vinto anche gli scudetti di baseball, football americano e sitting volley femminile, è un giovane allenatore italiano con le idee molto chiare.