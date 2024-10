Paolini eliminata da Zheng, delusione nei quarti di Wuhan (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – delusione per Jasmine Paolini. La tennista azzurra oggi 11 ottobre è stata eliminata ai quarti di finale del torneo Wta Wuhan. L’azzurra, numero 6 del mondo, è stata battuta in tre set dalla cinese Qinwen Zheng, numero 7, con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3 in due ore e un quarto di gioco. La cinese affronterà in semifinale la connazionale Whang, che ha superatoin rimonta Alexandrova, eliminata in tre set. Nell’altra semifinale si sfideranno invece la numero uno del mondo Aryna Sabalenka e Coco Gauff, numero 4 Wta, che hanno eliminato rispettivamente le polacche Frech e Linette. Paolini eliminata da Zheng, delusione nei quarti di Wuhan seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . .com - Paolini eliminata da Zheng, delusione nei quarti di Wuhan Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) –per Jasmine. La tennista azzurra oggi 11 ottobre è stataaidi finale del torneo Wta. L’azzurra, numero 6 del mondo, è stata battuta in tre set dalla cinese Qinwen, numero 7, con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3 in due ore e un quarto di gioco. La cinese affronterà in semifinale la connazionale Whang, che ha superatoin rimonta Alexandrova,in tre set. Nell’altra semifinale si sfideranno invece la numero uno del mondo Aryna Sabalenka e Coco Gauff, numero 4 Wta, che hanno eliminato rispettivamente le polacche Frech e Linette.daneidiseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paolini eliminata da Zheng - delusione nei quarti di Wuhan - (Adnkronos) – Delusione per Jasmine Paolini. . La tennista azzurra oggi 11 ottobre è stata eliminata ai quarti di finale del torneo Wta Wuhan. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. L'azzurra, numero 6 del mondo, è stata battuta in tre set dalla cinese Qinwen Zheng, numero 7, con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3 in due ore e un quarto di gioco. (Webmagazine24.it)

WTA 1000 di Wuhan - Paolini è eliminata ai quarti di finale : addio al torneo individuale - Foto jasmine_paolini Instagram ilfaroonline. La Paolini ha perso al primo set 6-2. Wuhan, 11 ottobre 2024 – Non riesce a passare il turno Jasmine Paolini, al WTA 1000 di Wuhan, in svolgimento in Cina. L’avversaria ha poi vinto in rimonta nel terzo, sempre sul 3-6. . Ha vinto poi il secondo 3-6, raggiungendo il pareggio. (Ilfaroonline.it)

Wta 1000 a Wuhan - Jasmine Paolini eliminata ai quarti dalla cinese Zheng - . 715 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. In una sfida tra olimpioniche (l'azzurra nel doppio con Sara Errani, la cinese nel singolare), la toscana, testa di serie numero 3, si è arresa all’idolo di casa. 221. . Nulla da fare per Jasmine Paolini nei quarti di finale al "Dongfeng Voyah Open" , ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo ... (Gazzettadelsud.it)