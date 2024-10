Omicidio Rozzano, Manuel Mastrapasqua aggredito e ucciso in 4 minuti: l’ipotesi di una rapina finita in tragedia (Di sabato 12 ottobre 2024) Una rapina finita in tragedia. Vanno in questa direzione le indagini sull’Omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne accoltellato al petto in viale Romagna a Rozzano (Milano) la sera dell’11 ottobre, mentre stava rientrando a casa dal lavoro, dopo avere finito un turno serale. I carabinieri stanno ancora raccogliendo testimonianze per capire se qualcuno nella cerchia di conoscenze del magazziniere 31enne avesse motivi di astio verso di lui ma questo tipo di movente sembra essere inconsistente. Proseguono anche le analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona ad ampio raggio, dal momento che non è ripresa l’aggressione. Il giovane era uscito poco dopo la mezzanotte dal supermercato Carrefour in cui lavorava, in via Farini, a Milano. È stato trovato agonizzante da una pattuglia dei carabinieri intorno alle 2.50, vicino a una fermata del tram 15. Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Rozzano, Manuel Mastrapasqua aggredito e ucciso in 4 minuti: l’ipotesi di una rapina finita in tragedia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Unain. Vanno in questa direzione le indagini sull’di, il 31enne accoltellato al petto in viale Romagna a(Milano) la sera dell’11 ottobre, mentre stava rientrando a casa dal lavoro, dopo avere finito un turno serale. I carabinieri stanno ancora raccogliendo testimonianze per capire se qualcuno nella cerchia di conoscenze del magazziniere 31enne avesse motivi di astio verso di lui ma questo tipo di movente sembra essere inconsistente. Proseguono anche le analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona ad ampio raggio, dal momento che non è ripresa l’aggressione. Il giovane era uscito poco dopo la mezzanotte dal supermercato Carrefour in cui lavorava, in via Farini, a Milano. È stato trovato agonizzante da una pattuglia dei carabinieri intorno alle 2.50, vicino a una fermata del tram 15.

