Napoli sequestrati beni per oltre 13 ml a società di Acerra

Napoli, sequestrati beni per oltre 1,3 ml a società di Acerra (Di sabato 12 ottobre 2024) I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro (su ordine del Gip presso il Tribunale di Nola e dietro richiesta della Procura) per un ammontare di oltre 1,3 milioni di euro emesso nei confronti di una società operativa ad Acerra (Na), del suo rappresentante legale e del gestore di fatto dell'azienda per il reato di dichiarazione infedele. Le indagini avevano preso avvio dalla verifica fiscale, eseguita dai finanzieri della Compagnia di Casalnuovo di Napoli, nei confronti della società, che gestisce in Acerra una importante sala ricevimenti, con capacità ricettiva di oltre 300 persone.

