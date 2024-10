Mo: Graziano (Pd), 'sparare su Onu è sparare su mondo intero' (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Gli attacchi condotti dall'Idf contro la missione Unufil in Libano "rappresentano una grave violazione delle norme internazionali e un'inaccettabile aggressione contro le Nazioni Unite, organizzazione chiamata a garantire la pace e la sicurezza in un'area già altamente instabile". Così il capogruppo del Partito Democratico nella commissione difesa della Camera, Stefano Graziano, ad Agorà. "sparare sull'Onu significa sparare sul mondo intero, sui principi fondanti della cooperazione internazionale e sul diritto internazionale umanitario. Chiediamo con urgenza al governo di Israele di fermare immediatamente queste azioni, che rischiano di aggravare ulteriormente una situazione già drammatica, alimentando nuove tensioni nel contesto regionale. Liberoquotidiano.it - Mo: Graziano (Pd), 'sparare su Onu è sparare su mondo intero' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Gli attacchi condotti dall'Idf contro la missione Unufil in Libano "rappresentano una grave violazione delle norme internazionali e un'inaccettabile aggressione contro le Nazioni Unite, organizzazione chiamata a garantire la pace e la sicurezza in un'area già altamente instabile". Così il capogruppo del Partito Democratico nella commissione difesa della Camera, Stefano, ad Agorà. "sull'Onu significasul, sui principi fondanti della cooperazione internazionale e sul diritto internazionale umanitario. Chiediamo con urgenza al governo di Israele di fermare immediatamente queste azioni, che rischiano di aggravare ulteriormente una situazione già drammatica, alimentando nuove tensioni nel contesto regionale.

