Missili in soffitta e tunnel nella roccia, l'arsenale di Hezbollah – Ascolta (Di sabato 12 ottobre 2024) Le Forze di Difesa Israeliane hanno recentemente diffuso immagini chiare che mostrano come il gruppo terroristico sciita Hezbollah, armato e sponsorizzato dall'Iran, immagazzina e nasconde armi all'interno delle abitazioni civili in Libano. A svelare grazie all'intelligence questa strategia è stato il portavoce militare Daniel Hagari spiegando come Hezbollah, negli ultimi 20 anni, abbia nascosto le

Israele-Libano : missili di Hezbollah contro una base dell’Idf - Tel Aviv risponde con nuovi ordini di evacuazione - «I principali valichi verso il nord sono stati chiusi e saranno inaccessibili se l’attuale escalation continua. Lo ha dichiarato Farhan Haq, portavoce dell’Onu. Articolo completo: Israele-Libano: missili di Hezbollah contro una base dell’Idf, Tel Aviv risponde con nuovi ordini di evacuazione dal blog Lettera43 . (Lettera43.it)

Hezbollah - lanciati missili contro una base militare vicino ad Haifa - Unlimited News - Notizie dal mondo . – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). Secondo l’emittente tv Mayadeen il bombardamento sarebbe avvenuto “alle 6 del mattino ora locale”. Lo riporta il Times of Israel citando i media libanesi ma mettendo in dubbio la stessa dichiarazione segnalando come nello Stato ebraico non siano risuonate “sirene e non ci siano segnalazioni di attacchi”. (Unlimitednews.it)

Israele - Hezbollah lancia missili contro base Idf. Blinken : “Arrivare a soluzione diplomatica” - Lo riporta […]. L'attacco sferrato alle 6 di questa mattina su Haifa. Hezbollah ha rivendicato il lancio di missili contro la base delle Idf a Haifa, nel sud di Israele. L'Iran teme la rappresaglia israeliana: intenso lavoro diplomatico con i Paesi del Medioriente per limitarla Nuova giornata di guerra oggi, 12 ottobre, tra Israele e Libano. (Sbircialanotizia.it)

