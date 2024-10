Milano, Salini: “Due stadi separati per Inter e Milan? E’ una follia” (Di sabato 12 ottobre 2024) L’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, è Intervenuto durante l’inaugurazione della linea metropolitana M4 di Milano. L’occasione è stata utile anche per tornare a parlare del futuro dello stadio di San Siro e di un possibile nuovo impianto per il Milan. “E’ una follia pensare a due stadi separati, è molto meglio investire in giocatori – afferma – Per San Siro noi abbiamo fatto una proposta che risponde alle esigenze di entrambe le squadre. Aspettiamo e vediamo, i proprietari americani stanno riflettendo sul nuovo stadio. Quando capiranno quanto tempo ci vuole in Italia per realizzarlo, allora torneranno ad analizzare il nostro progetto.” Milano, Salini: “Due stadi separati per Inter e Milan? E’ una follia” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L’amministratore delegato di Webuild, Pietro, èvenuto durante l’inaugurazione della linea metropolitana M4 di. L’occasione è stata utile anche per tornare a parlare del futuro delloo di San Siro e di un possibile nuovo impianto per il. “E’ unapensare a due, è molto meglio investire in giocatori – afferma – Per San Siro noi abbiamo fatto una proposta che risponde alle esigenze di entrambe le squadre. Aspettiamo e vediamo, i proprietari americani stanno riflettendo sul nuovoo. Quando capiranno quanto tempo ci vuole in Italia per realizzarlo, allora torneranno ad analizzare il nostro progetto.”: “Dueper? E’ una” SportFace.

